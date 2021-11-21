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عمره ٨ سنوات.. الاحتلال يعتقل نجل منفذ هجوم القدس

عمره ٨ سنوات.. الاحتلال يعتقل نجل منفذ هجوم القدس
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تواصل – فريق التحرير :

قامت قوات الاحتلال باعتقال الطفل عبد الله فادي أبو شخيدم (8 أعوام)، نجل منفذ عملية الهجوم على قوات الاحتلال صباح اليوم، في القدس القديمة، واقتادته للتحقيق في مركز “المسكوبية”، حسب وسائل إعلام محلية.
وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 آخرين، في هجوم مسلح نفذه أحد الأسرى المحررين مؤخرًا من سجون الاحتلال، وذلك قرب أحد أبواب المسجد الأقصى بالقدس القديمة، اليوم الأحد.
وقالت شرطة الاحتلال ، في بيان لها إنه حوالي الساعة 9:00 صباح اليوم “نفذ فلسطيني مسلح بسلاح من نوع باريتا، عملية إطلاق نار في البلدة القديمة في القدس”.
وأضاف البيان، أن إطلاق النار أسفر عن إصابة مدنيين وشرطيين بجروح خطيرة لدى البعض وطفيفة لدى آخرين، مؤكداً أن أفراد قوات الشرطة وحرس الحدود “ردوا بإطلاق النار” على المهاجم وقاموا “بتحييده”.
من جانبها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن فلسطيني (42 عاما) من سكان مخيم شعفاط، قتل برصاص شرطة الإحتلال، خلال اشتباك مسلح وتنفيذه عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة 3 من عناصر الشرطة ورجل أمن للمستوطنين، في منطقة باب السلسلة بالقدس القديمة.

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