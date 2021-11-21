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مفتي لبنان يحذر من أمر خطير سيحدث إذا استمرت مقاطعة المملكة

مفتي لبنان يحذر من أمر خطير سيحدث إذا استمرت مقاطعة المملكة
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تواصل- فريق التحرير :

حذر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، من خروج لبنان عن الوطن العربي وما قد يواجهه من مصير مستقبلي كارثي، في حالة عدم ترميم العلاقات سريعًا مع المملكة ودول الخليج.
وقال مفتي لبنان، إن ذكرى الاستقلال هذا العام تأتي ولبنان وشعبه يعيش في حالة ألم وحرمان ومأساة معيشية لا مثيل لها في تاريخه.
وأضاف إنه رغم الجهود التي تقوم بها الحكومة ورئيسها في وجه العواصف التي تعتريه من كل حدب وصوب، ولا يمكن ان تستقيم الامور إلا تحت سقف انعقاد جلسة لمجلس الوزراء والالتزام بالدستور والنظام.
وشدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة ترتيب وترميم العلاقات مع الاشقاء العرب وخاصة السعودية ودول الخليج العربي وإلا سيبقى الوطن خارج الحضن العربي وهذا مما يؤثر سلبا على الوطن والمواطن.
كان مفتي لبنان، أكد في بيان له سابقًا تعليقًا على تطورات أزمة بلده مع الملمكة، رفضه الشديد تعرض “أي أحد مهما كان” للسعودية والإمارات ولدول التعاون الخليجي.
وقال دريان، في بيان، نقلته الوكالة اللبنانية، إن هذا الأمر “مرفوض من أي كان مهما علا شأنه، إلا من له نوايا سيئة ويحمل في نفسه البغض والحقد والضغينة لدول قدمت للبنان الكثير من الدعم في شتى أنواعه على مدى عقود من الزمن”.
وتابع: “لبنان ودار الفتوى حريصان على علاقاتهما مع دول الخليج العربي ويدينان ويشجبان ويستهجنان أي إساءة لهذه الدول التي نريد أن تكون علاقاتنا معها على أفضل مستوى ممكن”.
واستطرد: “لذا نحن بانتظار المعنيين في الدولة اللبنانية أن يقدموا على تصحيح ما ارتكب بحق الإخوة الأشقاء المذكورين أنفا لطي صفحة هذا الموضوع وعدم العودة إلى مثله حتى نتجنب الكثير من القضايا التي تؤثر سلبا على لبنان واللبنانيين”.

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