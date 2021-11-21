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«البيئة» تدعو 202 متقدماً ومتقدمة على وظائفها للمقابلة الشخصية

«البيئة» تدعو 202 متقدماً ومتقدمة على وظائفها للمقابلة الشخصية
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة (202) متقدماً ومتقدمة على وظائفها (43) المعلن عنها يوم 15/3/1443 هـ للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم، اعتباراً من تاريخ 23/4/1443هـ الموافق 28/11/2021م، وفقاً للتفاصيل التالية:

الموقع:

– طريق الملك عبد العزيز مقابل مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي.

– مقر المقابلة:

– المبنى القديم لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

خرائط جوجل:

– للوصول لمبنى وزارة البيئة والمياه والزراعة:

اضغط هـنـا ).

تنويه:

يلزم على المرشح احضار ما يلي:

– الهوية الوطنية + نسخة منها.

– السيرة الذاتية.

– أصل وثيقة التخرج + نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

– إحضار جميع المستندات وشهادات الخبرة.

– مع مراعاة الحضور في الموعد حسب اليوم والوقت المحدد أدناه.

أماكن العمل:

– ديوان الوزارة بالرياض.

– فرع الوزارة بالجوف.

– فرع الوزارة بالحدود الشمالية.

– فرع الوزارة بالمدينة المنورة.

– فرع الوزارة بتبوك.

– فرع الوزارة بمكة المكرمة.

– فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.

– فرع الوزارة بنجران.

– فرع الوزارة بعسير.

المسميات الوظيفية:

– طبيب بيطري.

– مساعد طبيب بيطري.

– باحث ثروة حيوانية.

– محلل مختبر.

المؤهلات:

– بكالوريوس طب بيطري.

– دبلوم مساعد بيطري.

– انتاج وتربية حيوان.

– كيمياء حيوية.

الاستعلام:

للاطلاع على أسماء المتقدمين والمتقدمات ومواعيد المقابلات الشخصية من خلال الرابط التالي(اضغط هـنـا).

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