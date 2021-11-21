«البيئة» تدعو 202 متقدماً ومتقدمة على وظائفها للمقابلة الشخصية

تواصل – فريق التحرير:
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة (202) متقدماً ومتقدمة على وظائفها (43) المعلن عنها يوم 15/3/1443 هـ للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم، اعتباراً من تاريخ 23/4/1443هـ الموافق 28/11/2021م، وفقاً للتفاصيل التالية:
الموقع:
– طريق الملك عبد العزيز مقابل مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي.
– مقر المقابلة:
– المبنى القديم لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
خرائط جوجل:
– للوصول لمبنى وزارة البيئة والمياه والزراعة:
( اضغط هـنـا ).
تنويه:
يلزم على المرشح احضار ما يلي:
– الهوية الوطنية + نسخة منها.
– السيرة الذاتية.
– أصل وثيقة التخرج + نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
– الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.
– إحضار جميع المستندات وشهادات الخبرة.
– مع مراعاة الحضور في الموعد حسب اليوم والوقت المحدد أدناه.
أماكن العمل:
– ديوان الوزارة بالرياض.
– فرع الوزارة بالجوف.
– فرع الوزارة بالحدود الشمالية.
– فرع الوزارة بالمدينة المنورة.
– فرع الوزارة بتبوك.
– فرع الوزارة بمكة المكرمة.
– فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.
– فرع الوزارة بنجران.
– فرع الوزارة بعسير.
المسميات الوظيفية:
– طبيب بيطري.
– مساعد طبيب بيطري.
– باحث ثروة حيوانية.
– محلل مختبر.
المؤهلات:
– بكالوريوس طب بيطري.
– دبلوم مساعد بيطري.
– انتاج وتربية حيوان.
– كيمياء حيوية.
الاستعلام:
للاطلاع على أسماء المتقدمين والمتقدمات ومواعيد المقابلات الشخصية من خلال الرابط التالي(اضغط هـنـا).