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بتداولات 5.6 مليارات ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في «تداول»

بتداولات 5.6 مليارات ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في «تداول»
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تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 224.51 نقطة ليقفل عند مستوى 11485.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 161مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 15 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 186 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مكة، وجبل عمر، والخزف السعودي، وبحر العرب، وشمس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، وميدغلف للتأمين، ومجموعة فتيحي، وريدان، وتكوين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.53% و 6.99% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع، وطيبة، هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسابك، وطيبة، وسبكيم العالمية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 597.00 نقطة ليقفل عند مستوى 23971.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 360 ألف سهم تقاسمتها 1840 صفقة.

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