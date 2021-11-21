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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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بدلاً من «الفرنسية».. توصيات باعتماد «العربية» لتدريس المواد العلمية في موريتانيا

بدلاً من «الفرنسية».. توصيات باعتماد «العربية» لتدريس المواد العلمية في موريتانيا
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تواصل – وكالات:

أوصت اللجنة الفنية المشرفة على الأيام التشاورية حول إصلاح نظام التعليمي، باعتماد اللغة العربية كلغة موحدة لتدريس المواد العلمية في التعليم الأساسي والثانوي.

وجاءت هذه التوصية ضمن التقرير الختامي للأيام التشاورية التي انطلقت بداية الأسبوع واختتمت أمس، لتكون اللغة العربية بديلة للفرنسية المعتمدة منذ 1999 لتدريس المواد العلمية الأساسية، -وفقاً لـ”روسيا اليوم”-.

وفي ختام جلسات التشاور الوطني حول إصلاح النظام التعليمي، أكد وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي محمد ماء العينين ولد أييه، أنه تم الإجماع على اختيار لغات التدريس واللغات المدرّسة بما يعزز مكانة اللغة العربية ويضمن للغات الوطنية الأخرى “البولارية والسوننكية والولفية” المكانة المناسبة ويرفع من مستوى تدريسها.

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