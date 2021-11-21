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توجيه من وزير الشؤون الإسلامية لخطباء الجوامع والمساجد

توجيه من وزير الشؤون الإسلامية لخطباء الجوامع والمساجد
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تواصل – فريق التحرير:

وجّه وزير الشؤون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع والمساجد المساندة بمختلف مناطق المملكة بحث المصلين على فضل الصدقة على المحتاجين والمعسرين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية.

كما شمل التوجيه التنويه بدور منصة “إحسان” في إيصال التبرعات إلى محتاجيها بأمان وشفافية، ودور خدمة “تيسرت” في المنصة في التيسير عن المعسرين وقضاء الدين عن المدينين بكل يسر وسهولة.

ويأتي هذا التوجيه للتأكيد على منسوبي الجوامع بأن يكون هذا الموضوع من ضمن موضوعات خطبهم في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة عبر منابرها الدعوية، ومنها خطبة الجمعة.

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