بالفيديو.. أوّل ظهور لرئيس الوزراء السوداني «حمدوك» منذ قرار عزله

تواصل – فريق التحرير:

في أول ظهور لرئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، بعد أن رفعت القوات المسلحة القيود عن تحركاته، وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي، انطلقت في القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، مراسم التوقيع على اتفاق سياسي بين حمدوك، والبرهان.

وكان رئيس الحكومة قد وصل في وقت سابق اليوم، إلى القصر الجمهوري، عقب الاتفاق الذي جرى أمس بين الطرفين ونص على عودته إلى رئاسة الحكومة.

في حين عرض التلفزيون الرسمي السوداني فيديو لمراسم توقيع الاتفاق.

ومن أبرز بنود الاتفاق السياسي، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، والنص على الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

من جانبه، أكد “حمدوك”، أن حقن الدماء السبب الرئيس لتوقيع الاتفاق السياسي، مشيراً إلى أن الاتفاق يفتح باباً لمعالجة القضايا الانتقالية.