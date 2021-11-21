طبيبة توضح فوائد الفلفل الأحمر الحار وتحذر هؤلاء من تناوله

تواصل – وكالات:

قالت ناديجدا تسابكينا الطبيبة المختصة في مجال التغذية: إن الفلفل الأحمر الحار يحتوي على عدد من الخصائص المفيدة، لكن يجب على بعض الناس توخي الحذر الشديد عند استخدامه.

وأضافت الخبيرة أن أهم فوائد الفلفل الحار، تكمن في الفيتامينات التي يحتويها مثل فيتامينات “А، B، С ” التي تساعد في تسريع الدورة الدموية، وهو ما يعيد عمل القلب ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

وأوضحت حسب “روسيا اليوم”، أن المواد الموجودة في الفلفل تؤثر على الأغشية المخاطية، مما يساعد على تقوية الأوعية الدموية، ويساعد في تنظيم الضغط الدموي، ويخفضه.

كما أن مواد مثل الكابسيسينويد، التي تعطي الطعم الحار، تؤثر حسب الخبيرة على البكتيريا وتقتلها ولذلك تعتبر كعامل مضاد للميكروبات.

وحذرت الطبيبة المختصة الذين يعانون من أمراض في الجهاز الهضمي، توخي الحذر الشديد عند تناول الفلفل الحار، خاصة أنه يؤثر على الأغشية المخاطية، مما يتسبب في تهيجها، لذلك لا ينصح بتناوله خلال تفاقم القرحة في المعدة، والأمعاء، والاثني عشر، وخلال عدم انتظام ضربات القلب، وانخفاض ضغط الدم.