«الموت لخامنئي».. هتافات لأهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية أمام محكمة طهران

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شهد محيط المحكمة العسكرية بطهران، اليوم، تجمع عدد من أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، رافعين شعارات منددة، تزامناً مع انعقاد محاكمة 10 متهمين في قضية إطلاق صواريخ الحرس الثوري الإيراني على الطائرة المنكوبة.

وهتف أهالي الضحايا أمام مبنى المحكمة “الموت لخامنئي” و”الموت للجمهورية الإسلامية”، حاملين صوراً لضحايا الرحلة 752 ولافتات تحتج على كيفية انعقاد المحاكمة، وفقاً لـ”العربية نت”ز

وشهد الاحتجاج تواجدًا أمنياً مكثفًا، ولم يتم السماح بحضور المحاكمة إلا لآباء الضحايا، بعد مصادرة هواتفهم المحمولة قبل دخولهم، وفقاً لرابطة عائلات الضحايا.

الجدير بالذكر أن الرحلة 752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، أُسقطت بصاروخين من الحرس الثوري الإيراني بعد إقلاعها من مطار طهران الدولي صباح الثامن من يناير 2020، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً.