الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الموت لخامنئي».. هتافات لأهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية أمام محكمة طهران

«الموت لخامنئي».. هتافات لأهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية أمام محكمة طهران
0

تواصل – فريق التحرير:

شهد محيط المحكمة العسكرية بطهران، اليوم، تجمع عدد من أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، رافعين شعارات منددة، تزامناً مع انعقاد محاكمة 10 متهمين في قضية إطلاق صواريخ الحرس الثوري الإيراني على الطائرة المنكوبة.

وهتف أهالي الضحايا أمام مبنى المحكمة “الموت لخامنئي” و”الموت للجمهورية الإسلامية”، حاملين صوراً لضحايا الرحلة 752 ولافتات تحتج على كيفية انعقاد المحاكمة، وفقاً لـ”العربية نت”ز

وشهد الاحتجاج تواجدًا أمنياً مكثفًا، ولم يتم السماح بحضور المحاكمة إلا لآباء الضحايا، بعد مصادرة هواتفهم المحمولة قبل دخولهم، وفقاً لرابطة عائلات الضحايا.

الجدير بالذكر أن الرحلة 752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، أُسقطت بصاروخين من الحرس الثوري الإيراني بعد إقلاعها من مطار طهران الدولي صباح الثامن من يناير 2020، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً.

مواد ذات صلة

بالفيديو.. الآلاف يتظاهرون في إيران بسبب انقطاع المياه والجفاف

بالفيديو.. الآلاف يتظاهرون في إيران بسبب انقطاع المياه والجفاف

بريطانيا تعلن نيتها شحن كمية أموال ضخمة في طائرة إلى إيران.. ما القصة؟

بريطانيا تعلن نيتها شحن كمية أموال ضخمة في طائرة إلى إيران.. ما القصة؟

لهذه الأسباب.. واشنطن تفرض عقوبات على ستة إيرانيين

لهذه الأسباب.. واشنطن تفرض عقوبات على ستة إيرانيين

سفير المملكة الأسبق في لبنان يكشف الممارسات التخريبية لمليشيا حزب الله بالمنطقة

سفير المملكة الأسبق في لبنان يكشف الممارسات التخريبية لمليشيا حزب الله بالمنطقة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>