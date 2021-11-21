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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«دولتنا تقف على حدود جهنم».. رسالة عاجلة من «سعد الحريري» إلى اللبنانيين

«دولتنا تقف على حدود جهنم».. رسالة عاجلة من «سعد الحريري» إلى اللبنانيين
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تواصل- فريق التحرير:

قال رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري: إنه من المحزن جداً أن يشعر المواطن اللبناني بعد 78 عاماً على الاستقلال، أنه يحتاج إلى دولة حرة سيدة مستقلة ليست رهينة حزب أو طائفة أو منصة لحراس الحروب الأهلية العربية.

ونشر الحريري عبر حسابه على “تويتر” اليوم عدة تغريدات قال فيها: :بأي كلام نتوجه إلى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيض للكلام الذي يتردد منذ سبعة عقود أن يتحقق لكان لبناناليوم جنة الله على الأرض وليس دولة تقف على حدود جهنم.. كاد لبنان في بعض المراحل أن يكون جنة الشرق ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديمقراطية، لكن حروب الآخرين على أرضه وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهيات وسياسات الاستقواء بالخارج قذفت به إلى جهنم وسلمت أقداره واستقلاله ونظامه الديمقراطي لعقول متوحشة متخصصة بإنتاج الدول الفاشلة”.

وأضاف: “محزن جداً جداً أن يقع استقلال بلدنا ضحية حلقات متتالية من الجنون السياسي والأمني والطائفي وأن تكون دولته عاجزة حتى عن عقد جلسة لمجلس الوزراء،”.

واختتم الحريري تغريداته قائلاً: “وعلى الرغم من هذا الواقع المرير، لا مجال سوى أن نردد في هذا اليوم، حمى الله لبنانوشعبه وجيشه واستقلاله من كل شر”.

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