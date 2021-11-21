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الجيش السوداني يرفع الإقامة الجبرية عن «حمدوك»

الجيش السوداني يرفع الإقامة الجبرية عن «حمدوك»
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تواصل – وكالات :

أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات “حمدوك”، وتم وسحب قوات الأمن التي كانت متمركزة خارج منزله اليوم الأحد.

يأتي ذلك وسط أنباء عن توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن عودته لرئاسة الحكومة.

وأكد مكتب حمدوك بحسب وكالة “رويترز” اليوم الأحد، أن الجيش رفع القيود عن تحركات حمدوك وسحب القوات الأمنية التي كانت منتشرة خارج منزله حيث ظل على مدى أسابيع قيد الإقامة الجبرية بعد عزله عن الحكم أواخر أكتوبر.

فيما كشفت مصادر أن “حمدوك” في طريقه للقصر الجمهوري للقاء عبدالفتاح البرهان.

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