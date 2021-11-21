مقتل قيادي بارز وعشرات الحوثيين في غارات للتحالف جنوب الحديدة

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لفي القيادي البارز محمد عبد الله شرف أبوطالب مصرعه مع العشرات من مليشيات الحوثي في معارك وغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهة الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة.

ونقلت قناة “العربية”، عن مصدر عسكري تأكيده أن القيادي أبو طالب قُتل مع العشرات بغارة لطيرات التحالف جنوب شرقي الحديدة.

ووفقًا للمصدر فإن القيادي البارز في مليشيات الحوثي كان يشغل منصبًا في جهاز الأمن الوقائي التابع للمليشيات الحوثية.