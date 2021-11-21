الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مقتل قيادي بارز وعشرات الحوثيين في غارات للتحالف جنوب الحديدة

مقتل قيادي بارز وعشرات الحوثيين في غارات للتحالف جنوب الحديدة
0

تواصل- فريق التحرير:

لفي القيادي البارز محمد عبد الله شرف أبوطالب مصرعه مع العشرات من مليشيات الحوثي في معارك وغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهة الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة.

ونقلت قناة “العربية”، عن مصدر عسكري تأكيده أن القيادي أبو طالب قُتل مع العشرات بغارة لطيرات التحالف جنوب شرقي الحديدة.

ووفقًا للمصدر فإن القيادي البارز في مليشيات الحوثي كان يشغل منصبًا في جهاز الأمن الوقائي التابع للمليشيات الحوثية.

مواد ذات صلة

وزير الخارجية اليمني: انكسار المشروع الإيراني باليمن سيضمن إفشاله في المنطقة

وزير الخارجية اليمني: انكسار المشروع الإيراني باليمن سيضمن إفشاله في المنطقة

بعد سقوط آلاف القتلى من المليشيا.. «الحوثي» ينفذ حملة تجنيد إجباري في صنعاء

بعد سقوط آلاف القتلى من المليشيا.. «الحوثي» ينفذ حملة تجنيد إجباري في صنعاء

أمريكا تكشف مستجدات المحتجزين داخل سفارتها باليمن من قبل الحوثيين

أمريكا تكشف مستجدات المحتجزين داخل سفارتها باليمن من قبل الحوثيين

القوات المشتركة تعلن سيطرتها على مناطق جديدة بالحديدة

القوات المشتركة تعلن سيطرتها على مناطق جديدة بالحديدة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>