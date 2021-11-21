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وصلت لـ 14 شركة.. البنك المركزي يعلن الترخيص لشركة تقنية مالية في مجال المدفوعات

وصلت لـ 14 شركة.. البنك المركزي يعلن الترخيص لشركة تقنية مالية في مجال المدفوعات
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تواصل- واس

أعلن البنك المركزي، الترخيص لشركة تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي: شركة ” الحلول الشاملة المالية” لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة سداد الفواتير الإلكترونية.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخص لها من قِبل البنك المركزي لتقديم خدمات المدفوعات 14 شركة، إضافةً إلى حصول 7 شركات على موافقة أولية.

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي في تمّكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكلٍ يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية.

وأكّد البنك المركزي على السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمّكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمّكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

كما شدد في الوقت ذاته على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي السعودي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقع البنك المركزي الإلكتروني.

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