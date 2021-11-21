مشاهد صادمة لتدنيس مليشيا الحوثي للمساجد (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشاهد صادمة لمليشيا الحوثي في اليمن، كانت قد قامت فيها بتدنيس المساجد التي تقع في أماكن سيطرته.

ونشر الباحث والمحلل اليمني محمد جميح، مقطع الفيديو، الذي وقعت أحداثه بمسجد في حيس بعد طرد الحوثيين منها، وعلق عليه بالقول: “كيف يمكن لجماعة تقول إنها “مسيرة قرآنية” أن تدنس المساجد بهذا الشكل؟!

وتساءل جميح: “ما هو الإسلام والقرآن في فهمها؟.. هل هو خلل في الفهم أم نية مبيتة للهدم، واختصار الدين في السلالة؟”.

وأضاف: “سمّوا أنفسكم ما شئتم، لكن “أنصار الله” لا يفعلون ببيوت الله ما تفعلون”.