وزير الخارجية اليمني: انكسار المشروع الإيراني باليمن سيضمن إفشاله في المنطقة

تواصل- فريق التحرير:

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك: إن انكسار المشروع الإيراني في اليمن سيضمن إفشال ذلك المشروع في المنطقة برمتها، أما إذا نجح سينقله لطور جديد للصراع والعنف والفوضى.

وأكد بن مبارك في كلمته بمؤتمر حوار المنامة، أن مأرب أصبحت ضمن الأولويات الاستراتيجية للنظام الإيراني وأدواته في المنطقة، مضيفًا حسب ما نقلته “العربية” أن بلاده تحتاج لجهود مكثفة للضغط على طهران لوقف تدخلاتها.

وأشار إلى أن تفكير الحوثيين يقوم على الطائفية وهو ما يعرقل الوصول للسلام، مضيفًا أن القوى المعتدلة في المنطقة تعارض المشروع الإيراني في اليمن.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي تحتفظ بسفينة صافر كرهينة، مشيرًا إلى أن مآلات استيلاء الحوثيين على مأرب لن تقل سوءا عن أثر تهدم سدها تاريخيا، مؤكدًا أن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار.

وأوضح أن التعامل مع الحرب في اليمن على أنها حربا إقليمية بالوكالة مفهوم خاطئ ينبغي أن يصحح، مؤكدًا أن الدعم الدولي للشرعية اليمنية مهم لبناء دولة حديثة في اليمن.