تزايد معدلات السرقة في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة أعدتها شركة «الدولية للمعلومات» اللبنانية، أن جرائم السرقة ارتفعت بنسبة 265%، على أثر الأزمة التي تشهدها البلاد لافتة إلى أن معظم السرقات تحدث في العاصمة بيروت ويستخدم مرتكبوها الدراجات النارية.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه لبنان ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية صعبة على ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، واختفاء العملة الصعبة من احتياطي مصرف لبنان الأمر الذي دفع الحكومة إلى قرار برفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة وذلك بعد أشهر على انقطاع الأدوية من السوق.

وأكد رئيس لجنة الصحة البرلمانية في لبنان النائب عاصم عراجي- وفق صحيفة الشرق الأوسط – أن 70% من اللبنانيين باتوا يواجهون أوضاع اقتصادية صعبة وأصبحوا عاجزين عن شراء الأدوية بعد رفع الدعم عنها وارتفاع الأسعار بشكل كبير، وهو ما دفع ناشطين إلى الاحتجاج أمام وزارة الصحة.

وارتفعت أسعار الأدوية بنسبة بين 5 و9 أضعاف، وطالت أدوية أساسية يستخدمها عدد كبير من اللبنانيين بينها أدوية لأمراض السكري والضغط والقلب وغيرها.