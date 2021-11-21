رغم امتلاكها 1% فقط من عدد السيارات.. تعرّف على الدولة الأكثر تسجيلًا لوفيات حوادث الطرق

تواصل – وكالات:

دولة واحدة في العالم تشهد 11% من الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، رغم أنها لا تمتلك إلا 1% من إجمالي عدد السيارات النشطة على كوكب الأرض.

ووفق بيانات البنك الدولي، فإن الهند تشهد 450 ألف حادث مروري سنويا، مما يتسبب في وفاة نحو 150 ألف شخص، ما يعني أنها البلد الأكثر تسجيلا لضحايا حوادث الطرق في العالم.

تشهد الهند 53 حادثا كل ساعة، ويموت شخص واحد كل أربع دقائق بسبب حوادث الطرق، حسب “سبوتنيك”.

من جانبه، قال بيوش تيواري من مؤسسة “سيف لايف” المعنية بمعالجة هذه الظاهرة، إن معظم الوفيات تحدث بسبب عيوب في تصميم وهندسة الطرق، مؤكدًا أن الهند تنفق أموالا أكثر بنحو 30 إلى 40 مرة من الدول النامية على جهود التنمية لكنها تخلق في النهاية طرقا غير آمنة.