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الأمطار تجرف جثث الموتى في دولة عربية (صور)

الأمطار تجرف جثث الموتى في دولة عربية (صور)
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تواصل- فريق التحرير

تسببت مياه السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة، في تجريف المقابر بمحافظة مرسى مطروح المصرية، الواقعة أقضى الشمال الغربي للبلاد.

وأسفرت مياه الأمطار عن غرق وجرف وهدم مقابر منطقة غوط رباح بالمحافظة،  والذي أسفر عن ظهور رفات الموتى.

وتعمل السلطة المصرية بمعاونة الأهالي على معالجة الموقف وشفط المياه من المنطقة من أجل إعادة ترميم المقابر وإعادة تكفين ودفن رفات الموتى مجددا.

كما تم نشر فرق الطوارئ بجميع شوارع المحافظة لشفط المياه وتطهير مخرات السيول واتخاذ الاستعدادات اللازمة من أجل مواجهة تقلبات الطقس.

يذكر أن العديد من المحافظات المصرية أعلنت توقف الدراسة اليوم بسبب التقلبات الجوية.

 

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