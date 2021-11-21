1.5 مليون ريال تكلفة علاج كل مريضة بهذا النوع من السرطان

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قالت إدارة التواصل والعلاقات في وزارة الصحة: إن التكلفة المالية لعلاج حالة سرطان الثدي بالمراحل المبكرة، من 40.000 إلى 60.000 ريال لكل مصابة، حسب الدراسات العالمية والمحلية.

وأضافت حسب صحيفة” الوطن” أن تكلفة علاج المراحل المتأخرة تبلغ من 400.000 إلى 1.500.000 ريال لكل مصابة، مؤكدة أنه تم توفير حوالي 8.500 ملايين إلى 35 مليون ريال منذ بداية عام 2021، إلى جانب تمتع الناجيات بنوعية حياة جيدة بأقل معاناة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المفحوصات لسرطان الثدي كشف مبكر، من بداية عام 2021 ولنهاية أكتوبر، بلغ 64600 امرأة تم كشف 323 حالة سرطان ثدي منها، تقريباً 233 بمرحلة مبكرة، كما بلغ عدد المفحوصات في أكتوبر فقط 20530 امرأة.