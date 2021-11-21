الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

1.5 مليون ريال تكلفة علاج كل مريضة بهذا النوع من السرطان

1.5 مليون ريال تكلفة علاج كل مريضة بهذا النوع من السرطان
0

تواصل- فريق التحرير:

قالت إدارة التواصل والعلاقات في وزارة الصحة: إن التكلفة المالية لعلاج حالة سرطان الثدي بالمراحل المبكرة، من 40.000 إلى 60.000 ريال لكل مصابة، حسب الدراسات العالمية والمحلية.

وأضافت حسب صحيفة” الوطن” أن تكلفة علاج المراحل المتأخرة تبلغ من 400.000 إلى 1.500.000 ريال لكل مصابة، مؤكدة أنه تم توفير حوالي 8.500 ملايين إلى 35 مليون ريال منذ بداية عام 2021، إلى جانب تمتع الناجيات بنوعية حياة جيدة بأقل معاناة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المفحوصات لسرطان الثدي كشف مبكر، من بداية عام 2021 ولنهاية أكتوبر، بلغ 64600 امرأة تم كشف 323 حالة سرطان ثدي منها، تقريباً 233 بمرحلة مبكرة، كما بلغ عدد المفحوصات في أكتوبر فقط 20530 امرأة.

مواد ذات صلة

ماذا يحدث عند التخلي تماماً عن تناول السكر.. طبيبة تجيب

ماذا يحدث عند التخلي تماماً عن تناول السكر.. طبيبة تجيب

إيقاف بدلات متعاقدي الصحة غير المصنفين في هذا الموعد

إيقاف بدلات متعاقدي الصحة غير المصنفين في هذا الموعد

المملكة تسجل ارتفاعا ملحوظا في حالات الشفاء من كورونا

المملكة تسجل ارتفاعا ملحوظا في حالات الشفاء من كورونا

«الصحة»: 3 أسباب لارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» في بعض الدول

«الصحة»: 3 أسباب لارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» في بعض الدول

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>