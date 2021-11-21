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بالفيديو.. انفجار في محطة وقود شمال إيران

بالفيديو.. انفجار في محطة وقود شمال إيران
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تواصل – فريق التحرير:

أصيب 5 أشخاص على الأقل بينهم اثنين بحالة خطرة، خلال انفجار في محطة وقود بمدينة “بابل” شمالي إيران، مساء أمس.

ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية، فقد صرح رئيس مركز الطوارئ بمدينة بابل التابعة لمحافظة مازندران، أبو القاسم لعلي، بأن “حريقاً اندلع أعقبه انفجار في محطة وقود بمدينة بابل على الطريق الرابط مع مدينة آمل”.

وأشار لعلي إلى أن “5 أشخاص أصيبوا بجروح، اثنين منهم في حالة حرجة للغاية بسبب شدة الجراح التي أصيبوا بها”.

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن أحد الجرحى أصيب بصدمة عصبية سببها حادث الحريق والانفجار، فيما لم تتضح بعد أسباب الحريق.

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