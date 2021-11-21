ماذا يحدث عند التخلي تماماً عن تناول السكر.. طبيبة تجيب

تواصل- وكالات:

قال الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا، أخصائية الغدد الصماء: إنه بعد يومين من التخلي تماما عن تناول السكر تظهر نتائج إيجابية على صحة الإنسان.

وأشارت الخبيرة وفق “وكالة نوفوستي”، إلى أن الكثيرين، يفرطون في استهلاك السكر، مما يؤدي إلى ظهور مشكلات صحية لديهم وزيادة وزنهم.

وأكدت الطبيبة أنه يمكن الحصول على الغلوكوز من دون تناول السكر، وذلك عن طريق الحبوب والفواكه والخضروات الطازجة وليست المعلبة.

وأضافت أن عمل الجهاز الهضمي سيتحسن وتستقر الحالة المزاجية بعد اليوم الأول من التخلي عن السكر، وفي غضون أسبوع تتحسن حالة الجلد ويمكن أن تختفي مشكلات النوم إذا كان يعاني منها.