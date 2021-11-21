إيقاف بدلات متعاقدي الصحة غير المصنفين في هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر، أن وزارة الصحة تعتزم إيقاف بدلات المتعاقدين غير السعوديين ممن لم يحصلوا على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اعتبارا من راتب شهر يناير لعام 2022.

وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن قرار الصحة يأتي بعدما لوحظ وجود عدد من المتعاقدين غير السعوديين ممن لم يحصلوا على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومجموعة أخرى انتهى تصنیفهم أثناء سريان العقد.

وأضافت أنه سيتم إيقاف البدلات المرتبطة بتصنيف الهيئة السعودية اعتبارا من راتب شهر يناير لعام 2022 وذلك لضرورة الحصول على التصنيف وتجديد من انتهى تصنيفه.

وسيشمل إيقاف البدلات الحالات التالية:

1- غير الحاصلين على التصنيف للمتعاقدين الجدد بـ6 أشهر من تاريخ المباشرة.

2- غير الحاصلين على التصنيف لمن هم على رأس العمل.

3- من انتهى ترخيص بطاقة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

كما سيتم حسب التعميم إعادة البدل بعد الحصول على تصنيف الهيئة بدون أثر رجعي.