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تحذير من استخدام معجون الأسنان في علاج الحروق.. لهذا السبب!

تحذير من استخدام معجون الأسنان في علاج الحروق.. لهذا السبب!
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، مدى إمكانية استخدام معجون الأسنان في علاج إصابات الحروق.

وأكد المجلس، عبر حسابه بتويتر، أن وضع معجون الأسنان على الحروق يُعد من أبرز الأخطاء الشائعة، كونه يحبس الحرارة تحت الجلد بسبب فلوريد الصوديوم، كما أنه قد يتسبب بتلوث الحروق.

ونصح مَن يتعرضون للحروق بالابتعاد عن مصدر الحرائق، وتبريد الحرق بمياه جارية فاترة لمدة 20 دقيقة، والابتعاد عن الثلج أو ماء الثلج، والتأكد من عدم تعلق أي شيء بالجرح.

كما أشار إلى ضرورة تغطية الجرح بشريط لاصق أو كيس بلاستيكي نظيف للحروق، مع استخدام المُسكن عند الشعور بالألم ومنها “الباراسيتامول” و”الإيبوبروفين”.

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