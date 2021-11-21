أمريكا تكشف مستجدات المحتجزين داخل سفارتها باليمن من قبل الحوثيين

تواصل – فريق التحرير:

كشف مسؤول في الخارجية الأمريكية جهود قادها المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ أثمرت إطلاق سراح نحو 30 موظفاً يمنياً الشهر الماضي، إلا أنه أكد وجود محتجزين آخرين حتى الآن في قبضة الحوثيين.

وقال المسؤول في الخارجية الأمريكية، لصحيفة الشرق الأوسط” والذي رفض الكشف عن هويته، إنه تم احتجاز 39 من موظفينا المحليين في صنعاء الشهر الماضي، وقد تم إطلاق سراحهم بجهود دبلوماسية قادها المبعوث الأميركي إلى اليمن في المنطقة، وبدعم شركائنا الدوليين، وما زال عدد من موظفينا محتجزين حتى الآن”.

من جانبه، وصف تيم لنيدركينغ المبعوث الأمريكي إلى اليمن اقتحام الحوثيين لمقر السفارة الأمريكية في صنعاء واحتجاز الموظفين اليمنيين بـ “الأعمال الفظيعة وغير المقبولة على الإطلاق”.

وأضاف في بيان وزعه أمس “أدين بأشد العبارات اعتقال الحوثيين لموظفينا اليمنيين واختراق الحوثيين للمجمع في صنعاء الذي كانت تستخدمه سفارتنا، إن مثل هذه الأعمال الفظيعة غير مقبولة على الإطلاق”.

وتابع لنيدركينغ “كما ذكر وزير الخارجية بلينكن أنه يجب على الحوثيين إطلاق سراح جميع الموظفين اليمنيين الذين يعملون لدى حكومة الولايات المتحدة دون أن يصابوا بأذى، وإخلاء مجمع السفارة وإعادة الممتلكات المصادرة، ووقف تهديداتهم”.