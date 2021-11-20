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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بالفيديو.. إطلاق نار يثير الذعر في مطار أتلانتا الدولي بأمريكا

بالفيديو.. إطلاق نار يثير الذعر في مطار أتلانتا الدولي بأمريكا
إطلاق نار في مطار #أتلانتا الدولي في #جورجيا
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تواصل – فريق التحرير:

تسبب حادث إطلاق نار بالخطأ في مطار أتلانتا الأمريكية مساء أمس السبت، في حالة من الذعر بين المسافرين والعاملين في الخدمات الجوية بالمطار، حيث وقع إطلاق النار في منطقة الفحص الأمني.

وعلقت إدارة المطار بقولها: “وقع حادث عرضي في المطار.. لا يوجد خطر على الركاب أو الموظفين.. التحقيق جار وسيتم نشر المزيد من المعلومات”.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية ودولية مقطع فيديو يظهر محاولات الركاب في صالة المطار الهرب من إطلاق النار.

 

 

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