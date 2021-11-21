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شاهد.. تساقط كثيف لـ«البرد» على القريات

شاهد.. تساقط كثيف لـ«البرد» على القريات
تساقط الثلج - القريات
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة القريات بمنطقة الجوف، مساء أمس السبت، تقلبات جوية، تمثلت في هطول أمطار مصحوبة بحبات البرد.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأحد، فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك.

وتمتد الحالة إلى الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة. في حين تنشط الرياح السطحية على الخليج العربي.

كما لا يستبعد تكون الضباب على مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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