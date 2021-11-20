تعرف على موعد الحصول على المقابل المادي في نظام «الضمان المطوّر» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية سعد الحماد أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يحمل إيجابيات كثيرة؛ سعيًا لشمول فئات لم تكن مشمولة بالنظام القديم، لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر المشمولة به.

وأضاف لبرنامج “أخبار السعودية” على “قناة السعودية” أن النظام يتضمن شمول حقوق الأبناء من ناحية التعليم والخدمات الصحية التي يستحقونها، فضلًا عن التمكين وأهمية قدرة الفرد على العمل والانخراط في فرص وظيفية أو لتنمية المهارات أو ريادة الأعمال.

وأضاف أن التسجيل متاح للمستحقين الجدد من الآن ولمدة ستة أشهر وليس هناك حاجة للمسجلين القدامى في التسجيل في حال كان هناك مواجهة لأي إشكالية على الموقع، وهناك فترة كافية للتسجيل.

وأضاف سعد الحماد أنه ستتم دراسة حالة المسجلين الجدد خلال شهر ديسمبر القادم، ويمكن حصولهم على المقابل المادي بداية العام القادم بإذن الله”.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يُحقق التكافل في المجتمع من خلال الوصول الدقيق للمستحقين من الأفراد والأسر.

وأضافت الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن التسجيل في النظام من خلال الرابط التالي https://sbis.hrsd.gov.sa

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 04/02 / 1442 هـ بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجا واستحقاقا، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.

وأضافت أنه تم وضع نظام الضمان الاجتماعي المطور بموجب التشريعات لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية بما في ذلك الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، بالإضافة إلى تحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وتابعت الوزارة أن النظام الجديد يعمل أيضا على دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية 2030، حيث تم تصميمه بناء على الاحتياج الفعلي للتطوير بالنظام السابق مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية العدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، بحيث يسهم في تحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

ويستهدف النظام المطور الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين التحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

وقد أجرت الوزارة التحديثات والتعديلات اللازمة على منصة الضمان الاجتماعي لكي تتوافق مع آلية نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث تدعو المستحقين إلى التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي سيبدأ في استقبال الطلبات من اليوم السبت 20 نوفمبر 2021م، إذ أن المنصتين ستعملان بالتوازي حق 23 مايو 2022م، وهو التاريخ الذي سيتم فيه إغلاق المنصة الحالية. كما سيتم خلال تلك الفترة نقل المستحقين بشكل تدريجي بعد مراجعة ودراسة الحالات المستحقة وفق شروط وأحكام النظام المطور.

وتوضح الوزارة أنها ستبدأ دراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد فقط في شهر ديسمبر من العام الجاري على أن يتم إيداع أول معاش لهم في شهر يناير من العام القادم، كما يمكن للمستحق تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة، وسيتم النظر في الاعتراضات المقدمة بحسب قواعد وإجراءات اللجنة وما يرد إليها من تظلمات.