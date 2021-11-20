مشروع «البحر الأحمر» يعلن عن فرص تدريبية تنتهي  بالتوظيف.. رابط التقديم

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير (مشروع حكومي مملوك لصندوق الاستثمارات العامة) بدء التقديم في (برنامج نخبة الخريجين – النسخ الثالثة لعام 2022م) والذي يوفر فرص وظيفية للخريجين الجدد بالإضافة لتزويدهم بخبرات عملية في المجالات الجديدة التي يوفرها مشروع البحر الأحمر، من خلال عدة برامج للـ (التدريب على رأس العمل)، جنبًا إلى جنب مع فريق من الخبراء – وذلك لمدة (عامين) – وفقاً للتفاصيل التالية:

عنوان البرنامج:

– برنامج نخبة الخريجين 2022م – النسخة الثالثة.

أهداف البرنامج:

1- خلق فرص عمل للشباب السعودي في وظائف المستقبل.

2- إعداد الخريجين الجدد وتطويرهم من خلال التدريب على رأس العمل.

3- نقل المعرفة في المجالات الجديدة من الخبراء العالميين لشباب الوطن

عن البرنامج:

يقدم برنامج نخبة الخريجين للشباب السعودي التدريب على رأس العمل كموظفين بدوام كامل لصقل مهاراتهم واكسابهم خبرات عملية في مجالات جديدة يوفرها مشروع البحر الأحمر. وسيتمكن الخريجين من العمل مع أمهر الخبرات العالمية والمحلية التي تم استقطابها في شركة البحر الأحمر للتطوير بهدف بناء وجهة السياحة المتجددة الأكثر طموحاً في العالم.

ويهدف البرنامج الذي انطلق بتاريخ (17 نوفمبر 2022م)، إلى إعداد حديثي التخرج وتدريبهم وتمكينهم من اكتساب المهارات التي تتطلبها وظائف المستقبل. وقد تم تطوير البرنامج من خلال التركيز على التدوير الوظيفي وتوفير عدد من البرامج التدريبية وتقييم آداء الموظفين الجدد دورياً للتأكد من اكتسابهم للخبرات المناسبة لأقسامهم.

مزايا البرنامج:

– بصفتك عضواً في البرنامج، فأنت تعتبر موظفاً بدوام كامل لدى “شركة البحر الأحمر للتطوير”. وبناءً عليه، يمكنك الحصول على راتب شهري ومزايا كباقي موظفي الشركة. كما يعتبر عقد العمل الخاص بك عقد متدرب ومدته عامين كاملين.

الأقسام والمسارات:

1- العمليات.

التخصصات: (هندسة ميكانيكية، هندسة كهربائية، هندسة مدنية وغيرها من المجالات ذات الصلة).

2- إدارة التطوير.

التخصصات: (الأعمال التجارية، ريادة الأعمال، القانون، الهندسة، المالية، التصميم العمراني).

3- الأداء الصحي.

التخصصات: (الصحة العامة, التغذية الصحية أو أي من المجالات المشابهة).

4- الأمن السيبراني.

التخصصات: (هندسة الحاسب، علوم الحاسب، نظم لمعلومات، أمن المعلومات/الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، أو أي تخصص مشابه).

5- الوجهات الذكية.

التخصصات: (نظم الحاسب، هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات.)

6- المالية والاستثمار.

التخصصات: (دراسة الجدوى والاستثمار / التمويل والعقارات، المحاسبة وغيرها من المجالات ذات الصلة.)

7- تسليم المشروع.

التخصصات: (الهندسة (الإنشائية والميكانيكية والكهربائية)، التصميم (المعماري، الداخلي، المساحات الطبيعية)، إدارة البناء، إدارة المشاريع وغيرها من المجالات الهندسية.).

8- إدارة المشتريات والتوريد.

التخصصات: (الهندسة المدنية (أولوية)، التوريد، إدارة الأعمال، إدارة الإنشاءات، قانون عقود الإنشاءات، اقتصاد البناء، الهندسة)

9- البيئة والاستدامة.

التخصصات: (العلوم البيئية والبحرية، إدارة الأعمال/إدارة المشاريع، علوم الطاقة، الاستدامة، الهندسة البيئية)

10- التدقيق الداخلي.

التخصصات: (نظم المعلومات، تحليل البيانات، الهندسة، المحاسبة/المالية).

من يمكنه المشاركة؟

1- سعودي/ ـة الجنسية، من خريجي عام 2020م-2021م.

2- أن يكون من حديثي التخرج وحاصلاً على شهادة بكالوريوس أو ماجستير معتمدة من وزارة التعليم السعودية.

3- التفرغ والانضمام للبرنامج من تاريخ 8 مارس 2022م.

4- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.

5- اجتياز التقييم والمقابلات الشخصية.

عن مشروع البحر الأحمر:

يُعد مشروع البحر الأحمر (مشروع حكومي سعودي )، مشروع السياحة الفاخرة الأكثر طموحاً في العالم، حيث يضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر، بالإضافة إلى طبيعة خلابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم، تم الإعلان عن المشروع بتاريخ 31 يوليو 2017 من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ولا يحتاج الزوار إلى تأشيرة دخول سعودية حيث أن الأنظمة المطبقة في المشروع تختلف عن أنظمة المملكة العربية السعودية.

مواعيد البرنامج:

– بدأ التقديم منذ: الأربعاء 17 نوفمبر 2021م.

– نهاية التقديم: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021م.

– بداية البرنامج: الثلاثاء 08 مارس 2022م.

التسجيل:

– التقديم متاح الآن، وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 23 نوفمبر 2021م.

– رابط التقديمهنا