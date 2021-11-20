«برنامج ريف» يحدد خطوات معرفة هل الدعم يشمل المواطن أم لا؟

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج “ريف” طريقة وخطوات معرفة هل الدعم يشمل المواطن في حالة التسجيل أم لا من خلال الموقع الرسمي للبرنامج.

وأضاف برنامج “ريف”، عبر حسابه في “تويتر”، أنه يمكن معرفة المستفيد المشمول بالدعم من خلال ثلاث خطوات كالتالي:

1- الدخول على الرابط (اضغط هنا).

2- الإجابة على الأسئلة.

3- تظهر بعد ذلك النتيجة بمدى أحقية الحصول على الدعم.

جدير بالذكر أن برنامج “ريف” يدعم العديد من الأنشطة منها “الأسر الريفية المنتجة، ومربي النحل، ومنتجي العسل، ومزارعي الورد، ومزارعي الفاكهة، ومزارعي البن”.