بعد الشروط الجديدة..هل ينقطع «معاش الضمان» عن المطلقات المقيمات مع أسرهن؟

تواصل- فريق التحرير:

أثارت المعايير والشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويجب توافرها في المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، العديد من الأسئلة لدى البعض وخاصة المطلقات.

وفي هذا الإطار تسائلت إحدى المطلقات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن موقف المطلقات المقيمات مع أسرهن واللاتي ليس لهن منزل مستقل من استحقاق معاش الضمان.

وقالت :” كانوا يقولون من باب الطقطقة إنه بينقطع عليكم الضمان ي المطلقات بس ما كنت أصدق ، الشروط الجديده غير مفهومه ليه لازم يكون عندي منزل عشان اقدم طيب انا ساكنه مع ابوي وعلي دين جالسه اسدده من الضمان”.

فيما تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مع السؤال ورد عليها موضحًا أنه :” ينظر نظام الضمان الاجتماعي الجديد إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، وفي حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل، ويمكنه التسجيل بشكل مستقل في حال أثبات استقلالية السكن”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن المعايير والشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

وقالت الوزارة، إنَّ شروط الاستحقاق تتضمن استفادة كل مستحق سعودي مقيم إقامة دائمة في المملكة.

ويستثني من شروط الجنسية للحصول على الاستحقاق الفئات التالية:

زوجة السعودي، ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين، على أن تقيم المرأة وأبناؤها إقامة دائمة في المملكة مع توافر إقامة سارية المفعول.

أبناء الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير السعودي، على أن تكون إقامتهم إقامة دائمة في المملكة مع توفر إقامة سارية المفعول، وإثبات زواج المرأة بمستند رسمي.

الأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام، على أن بطاقة التنقل سارية المفعول.