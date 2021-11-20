مع بداية موسم الكشتات.. استشاري يحذر من شجرة تؤدي إلى فقدان النظر

تواصل- فريق التحرير:

مع بداية موسم الكشتات، نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً، يحذر فيه الدكتور حافظ الفالح، استشاري طب وجراحة العيون والليزك، من اللعب بشجرة «العْشَر» كون أوراقها تُفرز مادة حليبية قد تؤدي إلى فقدان النظر.

وقال “الفالح” في الفيديو، إن المادة التي تُفرزها هذه الشجرة تُمثل خطراً كبيراً على العين وخاصة القرنية، ما قد يتسبب في التهابات شديدة قد تُفقد الشخص النظر.

وطالب استشاري طب وجراحة العيون بضرورة إبعاد الأطفال وتحذيرهم من اللعب بهذه الشجرة المُنتشرة بكافة المناطق البرية، وبخاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد بداية موسم الكشتات.