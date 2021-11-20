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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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حقائق مثيرة عن سم العقرب: يعالج بعض أنواع السرطان

حقائق مثيرة عن سم العقرب: يعالج بعض أنواع السرطان
حقائق عن سم العقرب
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تواصل- فريق التحرير:

يوجد العشرات من أنواع العقارب حول العالم، لكن القليل منها ما يدخل في صناعة الدواء والذي يكون له مقابل كبير قد يصل إلى ملايين الدولارات.

ولدغات العقرب مؤلمة ولكنها نادرًا ما تكون مهدِّدة للحياة، الأطفال الصغار والأشخاص المسنون هم الفئة الأكثر عُرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة.

ونرصد هنا حقائق مثيرة للاهتمام عن العقرب، وفقًا لـ عكاظ:

– جميع أنواع العقارب سامة، ولكن فقط هناك نحو 30 إلى 40 نوعا منها لديها السموم الكافية لقتل إنسان

– العقرب الأم يمكن أن تهاجم صغارها العقارب عندما لا يوجد أمامها أي نوع آخر من الطعام

– العقرب لا يمضغ الطعام، ولكنه يعمل على تذويب أنسجة فريسته بالعصائر الهضمية وامتصاص العناصر الغذائية

– سم العقرب لديه الخصائص التي يمكن بها علاج أمراض القلب وحتى بعض أنواع من أمراض السرطان

– يصل متوسط العمر المتوقع لبعض الأنواع من العقارب إلى 20 عاما

– تمتص بشرة العقرب الضوء فوق البنفسجي وتعكسه كضوء مرئي

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