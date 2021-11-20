بالفيديو.. أمطار وسيول وبرد شمال غرب تبوك

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شهدت أحياء شمال غرب منطقة تبوك، اليوم السبت، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات البرد وجريان للسيول.

وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة .

وتشمل الحالة مرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها ( القنفذة والليث ) و كذلك على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.