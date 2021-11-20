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«مسام» : تفكيك ربع مليون لغم زرعتها مليشيا الحوثي باليمن

«مسام» : تفكيك ربع مليون لغم زرعتها مليشيا الحوثي باليمن
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تواصل- فريق التحرير

تمكن مشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، من انتزاع وإتلاف أكثر من 289 ألف لغماً خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى 19 نوفمبر 2021م.

وأكد مدير مشروع “مسام” أسامة القصيبي، أن المشروع يعمل في اليمن للعام الرابع على التوالي.

وأضاف أن المشروع تمكن خلال الفترة من منتصف يوليو 2018 وحتى 19 نوفمبر الجاري 2021م من نزع وإتلاف 97 ألفاً و187 لغماً مضاداً للآليات و 4 آلاف و183 لغماً مضاداً للأفراد.

كما تم إزالة 181 ألفاً و 562 ذخيرة غيرة متفجرة و 6 ألف و114 عبوة ناسفة.

ونوه القصيبي أن مليشيا الحوثي تعمل على زرع متفجرات مفخخة بأصناف جديدة مختلفة عن السابق، ولها مخاطر كبيرة ونتائج وخيمة بسبب الآثار التي تخلفها.

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