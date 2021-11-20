مستشار أسري يوجه تحذيرًا هامًا  للمتزوجين: هذا أخطر ما يهدد علاقتكما

تواصل- فريق التحرير:

حذر الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، الزوجين من أمر هام، معتبرًا أنه أسوأ وأخطر ما يمكن أن يهدد استمرار العلاقة بينهما.

وقال “السلمان” عبر حسابه على “تويتر” :” أسوأ وأخطر الحوارات الزوجية والأسرية وغيرها مايتم عبر الرسائل النصية أو رسائل الواتس والتليجرام وغيرها”.

وأضاف :” وبالذات إذا كان هناك سوء تفاهم حيث تتفاقم المشكلات وتتعقد بسبب التفسيرات المحتملة لبعض العبارات المتبادلة وردود الفعل غير المدروسة ! فياليتنا نتجنب تلك الوسائل لنقاشات حاسمة”.

وتابع في تغريدة منفصلة :” بعض الأزواج يُحمِّل الاختلاف في نمط الشخصية بينه وبين شريكه مايحدث من خلافات أوعدم انسجام!”.

واستطرد :” الحقيقة أن التباين في نمط الشخصية يمكن توظيفه إيجابيا ليتفاهما ويكونان سعيدان”.

وقال :” في حياة كلٍ منا الكثير من الأمور التي من شأنها أن تسعدنا ، فنحن بصحة جيدة ، ومتزوجون ، ولدى بعضنا ذرية طيبة ، ولدينا انسجام بين سلوكنا وقيمنا ، فلنشكر الله ونحمده ، ولا نؤجل السعادة”.