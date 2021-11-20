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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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مستشار أسري يوجه تحذيرًا هامًا  للمتزوجين: هذا أخطر ما يهدد علاقتكما

مستشار أسري يوجه تحذيرًا هامًا  للمتزوجين: هذا أخطر ما يهدد علاقتكما
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تواصل- فريق التحرير:

حذر الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، الزوجين من أمر هام، معتبرًا أنه أسوأ وأخطر ما يمكن أن يهدد استمرار العلاقة بينهما.

وقال “السلمان” عبر حسابه على “تويتر” :” أسوأ وأخطر الحوارات الزوجية والأسرية وغيرها مايتم عبر الرسائل النصية أو رسائل الواتس والتليجرام وغيرها”.

وأضاف :” وبالذات إذا كان هناك سوء تفاهم حيث تتفاقم المشكلات وتتعقد بسبب التفسيرات المحتملة لبعض العبارات المتبادلة وردود الفعل غير المدروسة ! فياليتنا نتجنب تلك الوسائل لنقاشات حاسمة”.

وتابع في تغريدة منفصلة :” بعض الأزواج يُحمِّل الاختلاف في نمط الشخصية بينه وبين شريكه مايحدث من خلافات أوعدم انسجام!”.

واستطرد :” الحقيقة أن التباين في نمط الشخصية يمكن توظيفه إيجابيا ليتفاهما ويكونان سعيدان”.

وقال :” في حياة كلٍ منا الكثير من الأمور التي من شأنها أن تسعدنا ، فنحن بصحة جيدة ، ومتزوجون ، ولدى بعضنا ذرية طيبة ، ولدينا انسجام بين سلوكنا وقيمنا ، فلنشكر الله ونحمده ، ولا نؤجل السعادة”.

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