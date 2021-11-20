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«دوريات المجاهدين» تضبط 4 مواطنين و6 مقيمين حاولوا نقل 47 مخالفًا بجازان

«دوريات المجاهدين» تضبط 4 مواطنين و6 مقيمين حاولوا نقل 47 مخالفًا بجازان
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تواصل – فريق التحرير:

صرَّح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، بأن دوريات المجاهدين بمنطقة جازان ضبطت (10) أشخاص، (4) مواطنين و(6) مقيمين من الجنسية اليمنية، منهم اثنان مخالفان لنظام الإقامة، لمحاولتهم نقل (47) مخالفًا لنظام أمن الحدود في (10) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وأكد المتحدث الرسمي لـ”المجاهدين”، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح الكنعان أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

 

 

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