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هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء بصيغة الجمع عني وعن والدي وأهل بيتي؟

هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء بصيغة الجمع عني وعن والدي وأهل بيتي؟
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تواصل- فريق التحرير:

رد فضيلة الشيخ الدكتور سعد الخثلان عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال أحد الأشخاص يقول فيه :” هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء بصيغة الجمع عني وعن والدي وأهل بيتي؟”

وقال “الخثلان” :” لا بأس بذلك في الأدعية.. أما في غير الأدعية فلا”.

وأضاف :” فمثلا في قراءة آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص تقرأها عن نفسك أما الأدعية فتقول أُعيذ نفسي ووالدي وأولادي بكلمات الله التامات فلا بأس أن تأتي بهم في صيغة الجمع وتعيذ الجميع، الأمر في هذا واسع”.

وتابع :” كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعيذ الحسن والحسين بالقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة”.

 

 

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