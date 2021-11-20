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القوات المشتركة تعلن سيطرتها على مناطق جديدة بالحديدة

القوات المشتركة تعلن سيطرتها على مناطق جديدة بالحديدة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات المشتركة، اليوم السبت، تقدمها في جنوب الحديدة وسيطرتها على مناطق استراتيجية باتجاه محافظتي إب وتعز.

وأعلنت القوات المشتركة، سيطرتها على مثلث العدين شمال حيس بمحافظة الحديدة، بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي.

وبالأمس ذكرت مصادر ميدانية أن القوات المشتركة حررت جبل عمر وسلسلة جبال الأعوج شرقي حيس، وقطعت خط حيس – العدين بمحافظة إب الذي يُعد أهم خط إمداد لعناصر الميليشيا الحوثية في مناطق جنوبي الحديدة والريف الغربي لتعز.

كما سيطرت القوات المشتركة اليوم السبت ناريا على مدينة البرح الاستراتيجية غرب تعز، وتمكنت القوات -بحسب مصادر محلية- من السيطرة على جبال الأعراف المشرفة على مدينتي حيس جنوب الحديدة ومدينة البرح مركز مديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز. وسيطرت أيضا على جبل الروينة والقضيبة ويعدان المدخل الغربي لمديرية مقبنة ، فيما تقدمت قوات أخرى إلى المدخل الجنوبي لمدينة البرح، ومازالت المعارك مستمرة. وبسيطرتها على جبال الروينة والأعراف غرب ‎تعز، اقتربت القوات المشتركة من مدينة البرح، ابرز معاقل مليشيات الحوثي.

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