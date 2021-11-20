تصريحات من تأثير «القات».. مليشيا الحوثي تدعي استهداف قواعد وهمية لا توجد بالمملكة

تواصل- فريق التحرير

نشرت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، أسماء لقواعد عسكرية ومطارات مدنية بالمملكة غير موجودة في المدن التي ذكرتها.

وكانت مليشيا قد ادعت في تصريحات عبر أحد قنواتها الإعلامية ، استهداف هذه المدن بصواريخ ومسيرات تابعة للمليشيا.

ولقيت تصريحات المليشيا ردود فعل ساخرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وصفوها بأنها كتبت تحت تأثير تعاطي ” القات”.

يذكر أن آخر ما أعلنه التحالف اليوم عن ضرباته ضد الحوثيين، أنه نفذ 15 استهدافاً ضد الميليشيات في محافظتي مأرب والبيضاء.

وأضاف أن عمليات الاستهداف أدت إلى تدمير منظومة دفاع جوي و11 آلية عسكرية للميليشيات الحوثية في مأرب.

وأوضح أن العمليات أدت أيضاً إلى خسائر في الأرواح بمقتل ما يزيد على 70 عنصراً من الميليشيات الحوثية في مأرب والبيضاء.

كما نفذ التحالف، 19 استهدافاً للميليشيات بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، منوها أن عمليات الساحل الغربي استهدفت مركز قيادة وسيطرة، وموقعاً لتخزين وتوجيه الطائرات المسيّرة.