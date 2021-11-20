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«إنستقرام» تضيف ميزتين جديدتين: «حرّك الجوال للتعبير عن الغضب»

«إنستقرام» تضيف ميزتين جديدتين: «حرّك الجوال للتعبير عن الغضب»
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تواصل- وكالات:

في تطور جديد لموقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام”، أعلن الموقع عن إضافة ميزتين جديدتين بغرض تحسين ‏تجربة مستخدميه.‏

وتمثلت الميزة الأولى والتي تحمل اسم “هزة غضب”، بإتاحة للمستخدمين الإبلاغ عن أي مشكلة تضايقهم وتثير غضبهم بسرعة أكبر، وذلك بهز الهاتف الذكي فقط.

وصرح رئيس “إنستقرام”، آدم موسيري، عبر حسابه على موقع “تويتر”، بأنه على سبيل المثال، إذا كان تطبيق “إنستقرام” لا يعمل بالشكل الطبيعي، فعند هز الهاتف ستظهر شاشة منبثقة تسأل المستخدم: “هل حدث خطأ ما؟”، والمرفقة بمساحة لكتابة تفاصيل المشكلة.

أما الميزة الجديدة الأخرى التي تم طرحها على “إنستقرام”، فهي قدرة المستخدمين أخيرا على حذف صورة واحدة من مجموعة صور متتالية، في حال تم نشرها بالخطأ أو تراجع صاحبها في نشرها.

وأشار موسيري إلى أن الميزة هي “شيء كان المستخدمون يطلبونه، وأخيرا تمكنت الشركة من توفيره”.

و أصبح لمستخدمي “إنستقرام”  من خلال الميزة، القدرة الآن على حذف صورة واحدة أو مقطع فيديو من معرض صور.

وتتوافر ميزة حذف صورة أو فيديو من معرض صور على تطبيق “إنستقرام” على هواتف “آيفون”، أما ميزة “هزة الغضب” فهي متوافرة لكل المستخدمين داخل أمريكا.

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