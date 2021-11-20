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بعد ساعات من نشر تقرير تليفزيوني عنها.. مجهولون يضرمون النار في المركبة السياحية بـ«الريث»

بعد ساعات من نشر تقرير تليفزيوني عنها.. مجهولون يضرمون النار في المركبة السياحية بـ«الريث»
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تواصل- فريق التحرير:

أضرم مجهولون النار في المركبة السياحية بمحافظة الريث، وذلك بعد ساعات من نشر قناة الإخبارية تقريرًا مصورًا عنها.

وكان التقرير قال إن هذه المركبة يستخدمها “راعي الريثي” سياحيًا، ويمتلكها منذ 15 عامًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للمركبة بعد أن حرقتها النار، معبرين عن غضبهم من ارتكاب هذه الواقعة، ومطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة.

وعلق المراسل الصحفي زاهر المالكي، على صور المركبة التي أكلتها النار بالقول عبر حسابه على تويتر قائلا :” آسفني و أحزنني الخبر الذي تلقيته عن تعرض هذه السيارة السياحية في الريث للحرق بعد أقل من 24 ساعة من عرض الإخبارية تقرير عنها”.

وتابع :” وإني أشاطر صاحبها الحزن الذي أصبح على جهد 15 سنة رمادا و لكني على ثقة بأن الجهات الأمنية في جازان  ستكشف المتسبب والأسباب.. الله يعوضك ياراعي خيرا منها”.

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