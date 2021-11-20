تعرف  على شرط حصول الموظف الحكومي على قرض «العمل الحر»

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كشف محمد العريني، المدير التنفيذي للعمل الحر في بنك التنمية الاجتماعية، اليوم السبت، عن أبرز شروط الحصول على قرض العمل الحر بمبلغ 120 ألف ريال، وذلك للمواطن العادي والموظف الحكومي.

وقال في حواره مع برنامج 120، على قناة الإخبارية، يشترط لمن يريد الحصول على قرض العمل الحر، أن يكون سعودي الجنسية، وعمره فوق الـ18 عامًا، وإذا كان موظفًا حكوميًا يشترط أن يكون راتبه أقل من 20 ألف ريال.

كما يشترط أن يقدم ملائته المالية التي تسمح أن يحصل على التمويل أي ليس عليه التزامات مالية أو قروض مالية، كما يشترط أن يكون لديه شهادة العمل الحر، وإذا كان يعمل في مجال السيارات يكون عنده رخصة قيادة.

وأوضح محمد العريني، أنها تأتي تحت منتج “نفاذ” وفترة السداد إلى 40 شهرًا، بينما مسار السيارات إلى سقف أعلى 150 ألف ريال وفترة السداد تصل إلى 60 شهرًا، لافتًا إلى أن المنتج متاح للجميع من الطلاب والمتقاعدين والموظفين والباحثين عن عمل من الجنسين.