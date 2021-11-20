هل يمكن إثبات «نشوز الزوجة» عبر «ناجز».. «العدل» توضح

تواصل- فريق التحرير:

يتسائل البعض حول إمكانية إثبات “نشوز الزوجة”، عبر رفع دعوى نشوز على بوابة “ناجز” الإلكترونية، وهو ما وضحته وزارة العدل في بيان لها.

وأعلنت وزارة العدل أن خدماتها الإلكترونية عبر بوابة “ناجز”، لا تتضمن خدمة يمكن من خلالها إثبات نشوز الزوجة.

وأوضحت أن ذلك يرجع لعدم وجود “دعوى نشوز”، فيما يمكن الاطلاع على الدعاوى التي تقدمها المحاكم من خلال الرابط التالي:http://najiz.sa

وتتضمن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل عدة خدمات في ما يختص بالزوجين، هي: عقد زواج، توثيق طلاق، توثيق خلع، توثيق رجعة، إثبات زواج.

وكشفت العدل أن الطلاق إذا كان بإثبات من الزوج فيتم التقدم بطلب توثيق طلاق عبر الرابط التالي:https://inhaatportal.moj.gov.sa

وأضافت أنه في حال طلب الزوجة إثبات الطلاق يمكنها رفع الدعوى عبر الرابط التالي:https://najiz.sa/applications/landing/service/1.