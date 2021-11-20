لم يبدأ فعليًا.. «الحصيني» يكشف موعد بداية فصل الشتاء ومدته هذا العام

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كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، موعد بداية فصل الشتاء ومدته هذا العام.

وقال “الحصيني” عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، إن فصل الشتاء يبدأ في السابع من شهر ديسمبر القادم، ليستمر ثلاثة أشهر بما يعادل 91 يوماً بالتمام والكمال.

وأوضح الحصيني أن نجوم فصل الشتاء سبعة، وهي “الإكليل، والقلب، والشولة، والنعايم، والبلدة، وسعد الذابح، وسعد بلع”.

وأضاف الباحث في الطقس والمناخ، أن عدد كل نجم من النجوم السبعة 13 يوما، وأن نهاية فصل الشتاء ستكون في 1443/8/4هـ أي في شهر مارس من العام القادم 2022.

وقال في تدوينته :” فصل الشتاء لهذا العام 1443هـ 2021- 2022 عدد أيامه 91يوما.. ونجومه سبعة وهي الإكليل والقلب والشولة والنعايم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع”.

وتابع :” ويبلغ عدد كل نجم ثلاثة عشر يوما، وبداية الشتاء 1443/5/3هـ يوافق 7 ديسمبر، ونهايته 1443/8/4هـ يوافق 7 مارس”.