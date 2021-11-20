طبيب «بايدن» يكشف مفاجأة عن حالته الصحية: «أصابه المرض اللعين»

تواصل- وكالات:

كشف طبيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مفاجأة عن تفاصيل الحالة الصحية للرئيس بعد مغادرته المستشفى، أمس الجمعة، عقب خضوعه لإجراء فحوصات طبية.

وقال كيفن أوكونور، طبيب بايدن في رسالة نشرها البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي أصيب بسرطان لكنه من النوع الحميد وتمت إزالته من القولون بسهولة”.

وأضاف: “الرئيس، الذي خضع لفحص بدني وفحص بالمنظار للقولون يوم الجمعة، لا يزال لائقا للعمل وقادرا على مباشرة مهامه دون أي تدخل طبي”.

وأكد في الوقت ذاته أن فحص القولون بالمنظار وجد سليلة بدا أنها حميدة وأمكن إزالتها بسهولة،منوها أنه من المتوقع الانتهاء من التقييم النسيجي مطلع الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي غادر مركز والتر ريد الطبي العسكري، أمس، بعد إجرائه فحصا ‏طبيا روتينيا.‏

وصرح بايدن للصحفيين أن فحصه الطبي “رائع”، وذلك قبل أن يعود إلى البيت الأبيض بمروحية.

فيما تولت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، السلطة الرئاسية في الولايات المتحدة، أثناء خضوع بايدن لفحص القولون الروتيني تحت التخدير كجزء من فحصه.