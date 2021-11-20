تزامنًا مع هطول الأمطار.. 6 نصائح عاجلة لسلامتك

تواصل- فريق التحرير:

نشرت أمانة منطقة المدينة المنورة، نصائح وإرشادات هامة لسلامة الجميع تزامنًا مع تنبيهات “الأرصاد” بهطول أمطار رعدية على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أنَّ الإرشادات التي يجب اتباعها عند هطول الأمطار تتمثل فيما يلي:

1- متابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية.

2- ابتعد عن مصادر الكهرباء «أعمدة الكهرباء وكبائن الكهرباء».

3- لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول.

4- عدم ترك الأطفال يلعبون في مناطق تجمعات المياه.

5- الإبلاغ عن تجمعات المياه عبر التواصل مع مركز الطوارئ 940.

6- افسح المجال لمعدات آليات سحب المياه.