الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تزامنًا مع هطول الأمطار.. 6 نصائح عاجلة لسلامتك

تزامنًا مع هطول الأمطار.. 6 نصائح عاجلة لسلامتك
0

تواصل- فريق التحرير: 

نشرت أمانة منطقة المدينة المنورة، نصائح وإرشادات هامة لسلامة الجميع تزامنًا مع تنبيهات “الأرصاد” بهطول أمطار رعدية على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أنَّ الإرشادات التي يجب اتباعها عند هطول الأمطار تتمثل فيما يلي:

1- متابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية.

2- ابتعد عن مصادر الكهرباء «أعمدة الكهرباء وكبائن الكهرباء».

3- لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول.

4- عدم ترك الأطفال يلعبون في مناطق تجمعات المياه.

5- الإبلاغ عن تجمعات المياه عبر التواصل مع مركز الطوارئ 940.

6- افسح المجال لمعدات آليات سحب المياه.

مواد ذات صلة

ننشر خريطة الأمطار.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى الخامسة مساءً

ننشر خريطة الأمطار.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى الخامسة مساءً

«الأرصاد» تنبه إلى سحب رعدية ممطرة علي هذه المناطق بالمملكة

«الأرصاد» تنبه إلى سحب رعدية ممطرة علي هذه المناطق بالمملكة

الأرصاد تتوقع موجة ممطرة ثانية على هذه المناطق.. تبدأ الجمعة

الأرصاد تتوقع موجة ممطرة ثانية على هذه المناطق.. تبدأ الجمعة

«الأرصاد» تتوقع: حالة مطرية على كافة مناطق المملكة خلال الأسبوع المقبل

«الأرصاد» تتوقع: حالة مطرية على كافة مناطق المملكة خلال الأسبوع المقبل

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>