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بكل سهولة.. «المرور»  يوضح طريقة تجديد الرخصة المنتهية

بكل سهولة.. «المرور»  يوضح طريقة تجديد الرخصة المنتهية
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تواصل- فريق التحرير: 

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن طريقة تجديد رخصة القيادة المنتهية، وذلك بكل سهولة عبر 4 خطوات.

وطرح أحد المستفيدين عبر الحساب الرسمي لإدارة المرور عبر موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، سؤالًا حول :” الرخصة انتهت هل عليها قسيمة.. وكيف أجدد الرخصة؟”.

ورد المرور، بأنه يمكن تجديد الرخصة من خلال الخطوات التالية:

1-سداد الرسوم.

 

2-سداد المخالفات المرورية إن وجد.

 

3-إجراء الفحص الطبي.

 

4-يمكن أيضا تجديد الرخصة عن طريق الحساب الخاص للمستفيد في بوابة أبشر.

وكان المرور قد أوضح أسعار تجديد رخصة القيادة حسب كل مدة زمنية وجاءت رسوم الرخصة لمدة عامين بـ80 ريالا ، والرخصة التي تستمر لخمس سنوات يصل سعرها لـ200 ريال.

كما أنَّ سعر رسوم الرخصة طويلة الأمد تصل لـ400 ريال لتخدم 10 سنوات دون الحاجة لتجديد.

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