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ننشر خريطة الأمطار.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى الخامسة مساءً

ننشر خريطة الأمطار.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى الخامسة مساءً
الارصاد الطقس المملكة
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تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، خريطة الأمطار والرياح، اليوم السبت، على عدة مناطق بالمملكة، كما نبه إلى استمرار الأمطار على عدة مناطق حتى الخامسة مساءً.

وعلى حسابه عبر “تويتر”، نبه المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار سقوط الأمطار التي تصاحبها رياح سطحية، على المنطقة الشرقية، الجبيل ، الخبر ، الدمام ، الظهران، النعيرية.

كما أشار إلى المناطق المتأثرة بالحالة الماطرة وهي تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة.

وكان مركز الأرصاد، قال إن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على مناطق: جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها (القنفذة والليث).

وكذلك على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة والرياض.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تؤثر على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

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