«إلغاء الإجازات».. حالة استنفار صحي قصوى بسبب تقلبات الطقس بدولة عربية

تواصل- وكالات:

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية إلغاء إجازات الأطقم الطبية استنادا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية تعرض عدد من المحافظات لموجة من التقلبات الجوية، بدءا من صباح اليوم.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث باسم الوزارة: إنه تم رفع حالة الاستعداد في المستشفيات بجميع المحافظات للدرجة القصوى بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد متحدث الوزارة وفق “روسيا اليوم” أنه تم التشديد على مديريات الصحة بالمحافظات والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية بتوفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية، ومضاعفة أعداد الأطباء المناوبين في أقسام الطوارئ.

وأضاف أن غرفة الأزمات منعقدة على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ، والتنسيق الدائم مع غرفة طوارئ هيئة الإسعاف، والمستشفيات الحكومية، من خلال مركز الخدمات الطارئة 137 لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة.