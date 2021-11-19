إليك أفضل طريقة للحماية من الأمراض الفيروسية في «زمن كورونا»

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يقول البروفيسور سكوت كايزر، طبيب متخصص بمعهد علم الأعصاب بسانتا مونيكا، إن الطريقة الأفضل والأكثر فاعلية لحماية نفسك من نزلات البرد والإنفلونزا وفيروس كورونا هي الحفاظ على نمط حياة صحي.

وإليك بعض الطرق التي حددها سكوت كايزر، ويمكن حسب “العربية.نت” القيام بها لتقوية المناعة وفق نظام صحي مدروس، فيما يلي:

1- ممارسة الرياضة بانتظام

تثبت التمارين الرياضية أنها مفيدة لصحة المناعة بالإضافة إلى تحسين الدورة الدموية، ما يساعد نظام المناعة في الجسم على العمل بشكل أكثر فعالية .

2- التريض والتنزه

مجرد الخروج لبضع دقائق يوميًا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة العامة، ويمكن الحصول على فيتامين “د” ،الذي يساعد على قوة نظام المناعة الصحي، من خلال التنزه في الشمس .

3- محادثة الأصدقاء

يمكن المساعدة على تحسين السلوك والحالة النفسية من خلال قضاء الوقت مع الأحباء والأصدقاء بما يمنح الشخص دفعة من السعادة والتي تقوي جهاز المناعة، وقد اكتشف العلماء أن الشعور الذاتي بالوحدة يشكل خطورة على الجسم تعادل خطر التدخين.

4- قسط كاف من النوم

النوم جزء مهم من الحفاظ على الصحة، ويحتاج الإنسان إلى فترات مختلفة من النوم في مراحل مختلفة من الحياة، ولكن النوم الكامل عادة ما يكون من 7 إلى 9 ساعات للبالغين يوميًا وفقًا لجدول زمني ثابت.

5- التأمل

يمكن أن يساعد التأمل على التخلص من آثار الضغوط اليومية مع ممارسته لبضع دقائق يوميًا، إلى جانب تهدئة العقل والتخلص من بعض أعباء ومضايقات اليوم.

6- نظام غذائي متوازن

عند تناول الطعام لتقوية جهاز المناعة، ينبغي إدراج الأطعمة الغنية بفيتامينات ومعادن محددة، مثل الزنك وفيتامين “سي”، لأنها ترتبط بتحسين المناعة الصحية.